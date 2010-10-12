Оптимизировать сайт под Opera9/Firefox 1.5

$250
Веб-программированиеЗавершен3 заявки175 просмотров
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Необходимо оптимизировать сайт, выполненный на XML+XSLT под старые браузеры Firefox 1.5 и Opera 9. Т.е отладить стили XSL и другие вещи, что бы сайт корректно работал со старыми браузерами. Графику/дизайн/раскладку менять не нужно. Только код.

Вот сайт: http://194.226.199.24:8081/#start

Сроки: 1-2 дня. Оплата по факту. Бюджет скромный. Срочно.

13 лет назад
netcyberg
Павел 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
NetSolutions
Моисеенко 
34 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$200
1 день
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