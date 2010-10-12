Оптимизировать сайт под Opera9/Firefox 1.5

Существует несколько авиаагентств, выдающих по заданным параметрам цены на билеты. На данный момент их четыре, но должна быть предусмотрена возможность простой интеграции последующих. Требуется создать сайт, на котором будут: 1. вводиться параметры 2. опрашиваться одновременно все сайты агентств (CURL, ...
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Необходимо оптимизировать сайт, выполненный на XML+XSLT под старые браузеры Firefox 1.5 и Opera 9. Т.е отладить стили XSL и другие вещи, что бы сайт корректно работал со старыми браузерами. Графику/дизайн/раскладку менять не нужно. Только код.
Вот сайт: http://194.226.199.24:8081/#start
Сроки: 1-2 дня. Оплата по факту. Бюджет скромный. Срочно.
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