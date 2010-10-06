Перенести статический сайт на PHP

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок494 просмотра
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Здравствуйте,

Нужно перенести статический сайт с asp.net C# (знания не обязательны, т.к. код используется только для форм контактных, текущего года внизу и подсветки текущей страницы в меню) на php (минимум кода, все формы отправляются на почтовый ящик mail.ru).

http://OV24.ru

Критерий цена.

Цена в рублях за весь проект и сроки?

Страна, город проживания?

Дата рождения (дд/мм/гг)? НЕ ВОЗРАСТ!

Skype?

ICQ?

Успехов!

Олег

PHPСайт на PHP
13 лет назад
MrObserver
Олег 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
codebot
Бот 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
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