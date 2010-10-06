Перенести статический сайт на PHP

Здравствуйте,

Нужно перенести статический сайт с asp.net C# (знания не обязательны, т.к. код используется только для форм контактных, текущего года внизу и подсветки текущей страницы в меню) на php (минимум кода, все формы отправляются на почтовый ящик mail.ru).

http://OV24.ru

Критерий цена.

Цена в рублях за весь проект и сроки?

Страна, город проживания?

Дата рождения (дд/мм/гг)? НЕ ВОЗРАСТ!

Skype?

ICQ?

Успехов!

Олег