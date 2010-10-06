Перенести статический сайт на PHP

Добрый день! Я сделал доп. колонку (назовем ее "колонка" smile ) в базе данных магазина и заполнил ее данными (числа). После этого прописал эту колонку в файле published/SC/html/scripts/core_functions/catalog_import_functions.php в нужном месте 'колонка' => translate("колонка"), Теперь при экспорте ...
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Здравствуйте,
Нужно перенести статический сайт с asp.net C# (знания не обязательны, т.к. код используется только для форм контактных, текущего года внизу и подсветки текущей страницы в меню) на php (минимум кода, все формы отправляются на почтовый ящик mail.ru).
Критерий цена.
Цена в рублях за весь проект и сроки?
Страна, город проживания?
Дата рождения (дд/мм/гг)? НЕ ВОЗРАСТ!
Skype?
ICQ?
Успехов!
Олег
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