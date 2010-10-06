Webasyst: Импорт/экспорт колонки в csv.

Добрый день!

Я сделал доп. колонку (назовем ее "колонка" smile ) в базе данных магазина и заполнил ее данными (числа). После этого прописал эту колонку в файле published/SC/html/scripts/core_functions/catalog_import_functions.php в нужном месте 'колонка' => translate("колонка"),

Теперь при экспорте эта колонка есть в файле csv, но при импорте данные из этой колонки не попадают в базу магазина.

Надо сделать чтобы импорт из колонки тоже производился.

Также сейчас в поиске программиста, который хорошо разбирается в Webasyst и берет не дорого (работа примерно раз в неделю).