Webasyst: Импорт/экспорт колонки в csv.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки187 просмотров
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Добрый день!

Я сделал доп. колонку (назовем ее "колонка" smile ) в базе данных магазина и заполнил ее данными (числа). После этого прописал эту колонку в файле published/SC/html/scripts/core_functions/catalog_import_functions.php в нужном месте 'колонка' => translate("колонка"),

Теперь при экспорте эта колонка есть в файле csv, но при импорте данные из этой колонки не попадают в базу магазина.

Надо сделать чтобы импорт из колонки тоже производился.

Также сейчас в поиске программиста, который хорошо разбирается в Webasyst и берет не дорого (работа примерно раз в неделю).

13 лет назад
VadimBS
Вадим 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Александр настроил мне расширенный импорт для Webasyst. Днем дал задачу, вечером пришел - уже все сделано, работать с ним приятно!
Приятный в общении и работе человек. Все необходимые доступы были оперативно предоставлены, что положительно сказалось на скорости внесения изменений. Оплата своевременная. Буду рад помочь в будущем.
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