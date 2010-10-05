Нужна доработка компонента отелей Alberghi 2.1Х

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна доработка компонента отелей Alberghi 2.1Х для Joomla 1.0X А именно, добавить возможность создания родительских категорий, подкатегорий, вставить поиск, изменить поля заполения в админке. Привязать скролл в каждой отдельной категории. Дописать функцию удаления фото из alberghi. Также нужно посмотреть код на совместимость с другим компонентом установленным на сайте. Подробное ТЗ пришлю на почту.

13 лет назад
ta-bu
Тарас 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад