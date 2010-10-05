Проблема с ссылкой в joomla, не работает

С программированием не очень дружу.

Есть сайт gold-brush точка ру (шаблон-демо сайта). На главной странице позиция newsflash (кнопка домой) а рядом модуль joomfish в той же позиции.

Когда добавил модуль, перестала работать ссылка ДОМОЙ.

Помогите, сам просто не понимаю в чем проблема

Прикрепляю файл index.php (в архиве)