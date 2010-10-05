Помогите разобраться. Установил на сайт gold-bruss точка ru компонент joomfish, после чего браузер IE стал выдавать сообщения об ошибках что на сервере нет необходимых библиотек /mootools.js /jquery.js /js/jquery-1.3.2.min.js /js/slide.js (это не понятно что вообще за файл и где его ...