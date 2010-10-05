Smotrov70

Борис Руденкин Smotrov70

 
53 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Virtuemart (Currency Selector)

    Доброго. Прошу помощи, есть в virtuemart модуль Currency Selector, там пропала валюта Рубли!!! Смотрел в настройках, все есть, но на сайт рубли категорически отказывается выводить. Помогите .. сайт в ЛС отпишу (оплата вебмани - рубли)

    Virtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать анимацию из 5 изображений

    Имеется 5 файлов с изображениями. Нужно сделать эффект как в GIF, наложения изображений. У 5 файлов, различие в небольшой части, вот она визуально и должна меняться с задержкой в 2 000 млс. Могу предоставить основной фон и 4 ...

    Javascript
    Анимация8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Пять изображений плюс скрипт равно анимация

    Есть пять изображения сделанные в GIMP Данные изображения содержат 60 процентов повторяющихся деталей, которые с помощью GIMP, можно очистить (останется на этом прозрачный слой). Так вот, нужно сделать наложение на основное изображение - слой, остальных изображений, чтобы ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавление библиотек jquery, mootools на сайт

    Помогите разобраться. Установил на сайт gold-bruss точка ru компонент joomfish, после чего браузер IE стал выдавать сообщения об ошибках что на сервере нет необходимых библиотек /mootools.js /jquery.js /js/jquery-1.3.2.min.js /js/slide.js (это не понятно что вообще за файл и где его ...

    jQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проблема с ссылкой в joomla, не работает

    $50

    С программированием не очень дружу. Есть сайт gold-brush точка ру (шаблон-демо сайта). На главной странице позиция newsflash (кнопка домой) а рядом модуль joomfish в той же позиции. Когда добавил модуль, перестала работать ссылка ДОМОЙ. Помогите, сам ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Virtuemart (Currency Selector)
Четкая задача, быстрая оплата. Все без проблем.
Все оперативно и хорошо. Спасибо.
Ответный отзыв
vmarquez
Вика 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
IE ругается на сайт и указывает на ошибки
Пожалуйста! Обращайтесь.
Спасибо Вика, за крайне быструю оперативную помощь, а также объяснения всех моментов.
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