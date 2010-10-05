Доброго. Прошу помощи, есть в virtuemart модуль Currency Selector, там пропала валюта Рубли!!! Смотрел в настройках, все есть, но на сайт рубли категорически отказывается выводить. Помогите .. сайт в ЛС отпишу (оплата вебмани - рубли)
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Имеется 5 файлов с изображениями. Нужно сделать эффект как в GIF, наложения изображений. У 5 файлов, различие в небольшой части, вот она визуально и должна меняться с задержкой в 2 000 млс. Могу предоставить основной фон и 4 ...Анимация8 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть пять изображения сделанные в GIMP Данные изображения содержат 60 процентов повторяющихся деталей, которые с помощью GIMP, можно очистить (останется на этом прозрачный слой). Так вот, нужно сделать наложение на основное изображение - слой, остальных изображений, чтобы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Помогите разобраться. Установил на сайт gold-bruss точка ru компонент joomfish, после чего браузер IE стал выдавать сообщения об ошибках что на сервере нет необходимых библиотек /mootools.js /jquery.js /js/jquery-1.3.2.min.js /js/slide.js (это не понятно что вообще за файл и где его ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна помощь. Браузер IE при загрузки сайта gold-brush точка ru, выдает сообщение об ошибках. Сам не знаю как исправить, что и где ... ПомогитеВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
С программированием не очень дружу. Есть сайт gold-brush точка ру (шаблон-демо сайта). На главной странице позиция newsflash (кнопка домой) а рядом модуль joomfish в той же позиции. Когда добавил модуль, перестала работать ссылка ДОМОЙ. Помогите, сам ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад