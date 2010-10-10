vmarquez

Вика vmarquez

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Готовлюсь к сдаче экзамена ZCE. Прямая заинтересованность в интересных (но не крупномасштабных - времени нет) задачах для реализации на PHP, но не в сжатые сроки - будни обычно отнимает основная работа (QA).

PHP
Отзывы заказчиков
Smotrov70
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
IE ругается на сайт и указывает на ошибки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 7 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $50
от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $50
от 7 дней
нет рейтинга