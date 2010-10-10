Готовлюсь к сдаче экзамена ZCE. Прямая заинтересованность в интересных (но не крупномасштабных - времени нет) задачах для реализации на PHP, но не в сжатые сроки - будни обычно отнимает основная работа (QA).
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
13 лет назад
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Веб-программирование
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