IE ругается на сайт и указывает на ошибки

Веб-программированиеЗавершен2 заявки191 просмотр
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Нужна помощь. Браузер IE при загрузки сайта gold-brush точка ru, выдает сообщение об ошибках.

Сам не знаю как исправить, что и где ...

Помогите

13 лет назад
Smotrov70
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
vmarquez
Вика 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
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