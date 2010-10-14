Скрипт с капчей

Веб-программированиеЗавершен3 заявки218 просмотров
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Нужен элементарный скрипт, который будет выдавать капчу юзеру, после правильно введёного ответа вырезать верхнюю строку файла с заготовленными ответами и отдавать её пользователю.

Скрипты капчи могут быть любым, тут не нужна супер защита.

13 лет назад
tod
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
expendable
Алексей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
1 день
Благодарен за работу.
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