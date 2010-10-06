Правка вывода в osCommerce

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки128 просмотров
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Правка вывода в osCommerce. Исправить глюк с картинками.

13 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
patologoanatom
Александр 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
13 лет назад
$50
1 день
Отлично выполненная правка. Скрипт работает как часы.
Второй раз работаем и снова все прошло, как по маслу. Оплата моментальная. Очень приятно вести дела с таким заказчиком. Спасибо.
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