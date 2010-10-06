Парсер-граббер музыки вконтакте

Нужно написать парсер, который будет выдавать мне музыку на моем сайте DLE.

Например я пишу в поиск названия песни, и мне должны появляться названия треков, желательно чтоб было на Ajax -

Загрузка страниц, переключения страниц и всякая мелочь. Так же должен быть плеер для пред прослушивания как в контакте. И самое главное должна быть ссылка на скачивание (нажав на которую файл автоматом закачиваеться на deposit или letitbit на мой аккаунт , и уже потом как ссылка сформируеться , юзер скачивает .). Добавить коменты для зареганых юзверей и после регистрации возможность формирования собственного плейлиста ,Топ,Последние 10 и т.д. Пример (нерабочий) http://englishclab.tk . Есть все файлы , может там что подшаманить чтоб заработало.И еще парсер должен обходить защиту сайта vkontakte ибо большинство русских хостингов заблокированы для обращения к нему.

P.S. Хочу найти ответственного программиста который уверен в себе и готов будет сделать все быстро и качественно.

Цена ,за которую Вы готовы исполнить данный проект и координаты оставляйте в обсуждении проекта , после я с Вами свяжусь . Для удобства можем созваниться по Skype.