Доделать опцию на сайте. Битрикс.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок119 просмотров
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Существует профиль пользователя. Существует каталог компаний. Надо реализовать чтобы на странице фирмы была кнопка "Мне нравится". Пользователь наживает и на странице фирмы появляется список тех кому нравится. А на странице пользователя появляется список компаний, по тем же категориям что и в каталоге, где он кушает, где одевется и так далее. Так же например на странице клуба появился фотоотчет, а у пользоваетля на странице появляется лента (например, Квадрат. Выложен фоотчет с вечеринки ТАКАЯ-то. Или в магазине Нота проходит акция Купи гитару – бубен в падорак). Лента формируется из тех заведений на странице которых он нажал кнопку "Мне нравится"

13 лет назад
borinshtein
Денис 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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