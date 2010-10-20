Flash эффект

Нужно сделать эффект по примеру ( только полоску, которая проходит по тексту, сделать в синем градиенте, а не в белом как сейчас ). Сделать ссылку на внешний ресурс с открытием на этой же странице - при нажатии на банер.

За работу 5 баксов ( предложите меньше - хорошо )

Исполнителя выберу в течение часа.

Если предложите свой эффект - более интересный для сайта - супер.