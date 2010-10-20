Flash эффект

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок149 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать эффект по примеру ( только полоску, которая проходит по тексту, сделать в синем градиенте, а не в белом как сейчас ). Сделать ссылку на внешний ресурс с открытием на этой же странице - при нажатии на банер.

За работу 5 баксов ( предложите меньше - хорошо )

Исполнителя выберу в течение часа.

Если предложите свой эффект - более интересный для сайта - супер.

13 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день
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