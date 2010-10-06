Сайт на CMS Drupal + ТИЦ и PR

Есть ряд задач по сайту для программистов, работающих с Jooml'ой. Будет огромным плюсом опыт работы с компонентой Sigsiu Online Business Index2 Нужно модернизировать функционал существующего сайта, на котором используется эта компонента. Жду предложений на почту: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести сайт http://belovodie-ku.ru/index.html на CMS Drupal.
А так же поднять ТИЦ и PR.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Помогите, пожалуйста, с решением одной проблемы. Мне нужно поставить такой счетчик на сайт, который показывал бы хосты за определенный период - за день, за неделю, за месяц... Но все счетчики мне известные показывают хосты сайта ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте,необходимо перевести mp3 песню в swf. И с 9 сек урезать ее до 36 секунд-х ! И сделать реплей если закончилась ! Это музыка для сайта, нужно что бы играла при заходе на первую страницу и Весила максимально ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте, Нужно перенести статический сайт с asp.net C# (знания не обязательны, т.к. код используется только для форм контактных, текущего года внизу и подсветки текущей страницы в меню) на php (минимум кода, все формы отправляются на почтовый ...Закрыт13 лет назад
Добрый день! Я сделал доп. колонку (назовем ее "колонка" smile ) в базе данных магазина и заполнил ее данными (числа). После этого прописал эту колонку в файле published/SC/html/scripts/core_functions/catalog_import_functions.php в нужном месте 'колонка' => translate("колонка"), Теперь при экспорте ...Завершен13 лет назад
- $50
Создать парсер, с сайта www.atemi.ru скопировать картинки товара, наименование и описание. Информация нужна в виде эксель таблицы с полями: артикль, наименование, описание, цена, имя картинки и соответственно архив картинок.Закрыт13 лет назад
- $250
Начал делать заказчице персональный сайт, но к сожалению появились проблемы, которые не дают мне довести проект до конца. Ищу человека, который все доделает. Вкратце что нужно: Доделать до конца дизайн по требованиям заказчицы, сверстать и наполнить контентом(страниц ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна доработка компонента отелей Alberghi 2.1Х для Joomla 1.0X А именно, добавить возможность создания родительских категорий, подкатегорий, вставить поиск, изменить поля заполения в админке. Привязать скролл в каждой отдельной категории. Дописать функцию удаления фото из ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Добрый вечер! Вообщем нужно сделать копию шаблона для Joomla 1.5 Шаблон с которого делать копию на Joomla 1.0, мой проект на Joomla 1.5Закрыт13 лет назад
Требуется разработка функции быстрого изменения цены (обновления) в пользовательской части сайта (frontend’е), т.н. изменение цены в 2-3 клика не покидая frontend. Система – WebAsyst Shop-ScriptВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад