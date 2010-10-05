Доделать персональный сайт

Начал делать заказчице персональный сайт, но к сожалению появились проблемы, которые не дают мне довести проект до конца. Ищу человека, который все доделает.

Вкратце что нужно:

Доделать до конца дизайн по требованиям заказчицы, сверстать и наполнить контентом(страниц не много), установить форум, зарегистрировать домен. Сам дизайн уже почти готов, но есть много поправок, нужно переделывать.

В приложении то, на чем я остановился. Передам PSD файл.

Бюджет на все 5000р.

P.S. Дизайн страшненький, но именно таким хочет видеть свой сайт заказчица.