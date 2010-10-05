PHP Приложение для работы с webmoney keeper light

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки210 просмотров
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Нужно написать парсер на PHP с админкой, отображающей результаты парсинга в виде таблиц и графиков. Данные эти парсятся изнутри аккаунта кипера лайт, сохраняются в базе.

Краткая суть:

1. Скрипт заходит с помощью сертификата в pda версию кипера лайта https://light.webmoney.ru/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx&pda

(пда версия - потому что она легче и с нее проще парсить информацию)

2. Парсит определенные данные оттуда.

3. Эти данные сохраняет в базу и предствляет их нам в виде графиков/таблиц.

4. Еще парсим и представляем определенным образом некоторые данные.

Вобщем просто парсим информацию из трех мест и делаем простую админку "для себя" в которой собственно и находится кнопка "спарсить/обновить информацию" и полученную информацию отображаем в виде таблиц и простых графиков. Заморачиваться над интерфейсом не нужно.

Программист должен обладать своим кипером лайт, на котором будет тестировать и кодить.

Выбранному кандидату из заявок постучу в icq.

PHP
13 лет назад
dm_inv
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Mamon
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$100
1 день
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