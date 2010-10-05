Парсер для сайта агентства недвижимости

Есть сайт с множеством объявлений (аналог Из рук в руки) по недвижимости распределенным по городам и множеству характеристик. Нужен парсер/скрипт или как еще назвать, что бы данные из того сайта автоматом забивались на мой сайт (еще не разработан, поэтому желательно пристроить к какой нибудь CMS распространенной и показать на своем хостинге). Все данные укажу в переписке. От вас предложение по цене/срокам/примерам/возможностям...