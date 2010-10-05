Парсер для сайта агентства недвижимости

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок286 просмотров
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Есть сайт с множеством объявлений (аналог Из рук в руки) по недвижимости распределенным по городам и множеству характеристик. Нужен парсер/скрипт или как еще назвать, что бы данные из того сайта автоматом забивались на мой сайт (еще не разработан, поэтому желательно пристроить к какой нибудь CMS распространенной и показать на своем хостинге). Все данные укажу в переписке. От вас предложение по цене/срокам/примерам/возможностям...

13 лет назад
WebGroup-russia
Алексей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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