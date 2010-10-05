Нужна консультация по выбору хорошего смс-биллинга

Задача: Сделать сайт состоящий из 2 страниц главная страница и новости. Должна быть админка для новостей и возможность редактировать ссылки на главной странице. Дизайн есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно порекомендовать смс-биллинг с которым был опыт работы, со следующими требованиями:
- надежная и внятная круглосуточная тех. поддержка по телефону для мерчанта и плательщиков в случае затруднений
- берет в среднем не более 50% от платежей
- широкое покрытие - десятки стран, и много сотовых операторов в каждой
- быстрая регистрация (не нужно ждать неделю одобрения от поддержки)
- нет такой проблемы что человек оплатил а ему обратно смс с кодом не пришла
- качественная защита на сайте.
За подходящий вариант с доказанными характеристиками могу оплатить за консультацию.
Консультация принимается только от людей имевших богатый опыт в этой сфере.
icq 23541515 skype mikeai686
Спасибо,
Михаил
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