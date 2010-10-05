Нужна консультация по выбору хорошего смс-биллинга

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Нужно порекомендовать смс-биллинг с которым был опыт работы, со следующими требованиями:

- надежная и внятная круглосуточная тех. поддержка по телефону для мерчанта и плательщиков в случае затруднений

- берет в среднем не более 50% от платежей

- широкое покрытие - десятки стран, и много сотовых операторов в каждой

- быстрая регистрация (не нужно ждать неделю одобрения от поддержки)

- нет такой проблемы что человек оплатил а ему обратно смс с кодом не пришла

- качественная защита на сайте.

За подходящий вариант с доказанными характеристиками могу оплатить за консультацию.

Консультация принимается только от людей имевших богатый опыт в этой сфере.

icq 23541515 skype mikeai686

Спасибо,

Михаил

13 лет назад
mikeai
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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