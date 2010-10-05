Скрипт, который бы считал вероятности в покере

Нужен скрипт на php который бы считал вероятности выиграша в покере (texas holdem) так же как pokerstove (http://www.pokerstove.com/) чтобы учитывался флоп и случайные руки и мертвые карты. Нужен понятный код с коментариями и объяснениями, и демонстрация его работы.

ps

алгоритма нету, нужно самому разобраться