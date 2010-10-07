Приватный проект для ferrgen

$35
Веб-программированиеЗавершен1 заявка96 просмотров
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Нужно поправить в трех скриптах php заковырки и затупы...

Cрок 1 день.

13 лет назад
xromos
Андрей 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
ferggren
Сергей 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Задачи оказались не тривиальны, но упорство и труд Сергея дали плоды. Терпеливый человек :)
Завершили второй проект. Всё прекрасно (:
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