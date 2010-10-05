Переделка магазина

Мы планируем создать 1500 порталова , типа http://www.serponline.ru/. Для этих порталов нам нужна система управления, с ирархическими правами администраторов. Мы хотели бы иметь 1-2 админов , каторые могли бы править все сайты и практически все разделы ...
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Требуется грамотный программист на ASP для срочной переделки магазина. Работа на примерно 30-40 часов
Суть задачи - увеличение кол-во картинок у продуктов, изменение системы категорий, изменения стилей.
Имеется подробное ТЗ что и как нужно сделать
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