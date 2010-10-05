Переделка магазина

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Требуется грамотный программист на ASP для срочной переделки магазина. Работа на примерно 30-40 часов

Суть задачи - увеличение кол-во картинок у продуктов, изменение системы категорий, изменения стилей.

Имеется подробное ТЗ что и как нужно сделать

13 лет назад
binamica
49 летИзраиль
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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