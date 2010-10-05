Сайт для транспортной организации

$80
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Надо создать сайт на основе существующего, и натянуть его на Джумлу, чтоб из админки можно было управлять видом - убирать, добавлять, перемещать картинки и текст. Сайт-образец - http://dellin.ru . Дизайн остается таким же.

13 лет назад
safronovea
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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