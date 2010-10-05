Сайт для транспортной организации

Задача: Сделать сайт состоящий из 2 страниц главная страница и новости. Должна быть админка для новостей и возможность редактировать ссылки на главной странице. Дизайн есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо создать сайт на основе существующего, и натянуть его на Джумлу, чтоб из админки можно было управлять видом - убирать, добавлять, перемещать картинки и текст. Сайт-образец - http://dellin.ru . Дизайн остается таким же.
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