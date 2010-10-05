Доработка и исправление ошибок сайта на flash

Задача: Сделать сайт состоящий из 2 страниц главная страница и новости. Должна быть админка для новостей и возможность редактировать ссылки на главной странице. Дизайн есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать сайт http://www.freemood.by :
1. В подробной странице модели когда она поворачивается на 360, то идет смена фото плавная и рывком, надо чтобы всегда плавно
2. В подробной странице модели в последних просмотренных иногда не отображаются фото, хотя при нажатии попадаем на модель
3. При нажатии на другой цвет в подробной странице модели, бывает, что не сразу отображается фото нужного цвета, необходимо нажимать повторно
4. В подробной странице модели, в разделе описания модели "Где купить" необходимо отобразить 4-й магазин EG по аналогии с предыдущими тремя
5. На странице Магазины красный прямоугольник меню магазина EG вылезает за пределы
6. В подробной странице модели там где отображается артикул, расширить это поле, чтобы не переносился текст артикула на следующую строку
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