Доработка и исправление ошибок сайта на flash

Необходимо доработать сайт http://www.freemood.by :

1. В подробной странице модели когда она поворачивается на 360, то идет смена фото плавная и рывком, надо чтобы всегда плавно

2. В подробной странице модели в последних просмотренных иногда не отображаются фото, хотя при нажатии попадаем на модель

3. При нажатии на другой цвет в подробной странице модели, бывает, что не сразу отображается фото нужного цвета, необходимо нажимать повторно

4. В подробной странице модели, в разделе описания модели "Где купить" необходимо отобразить 4-й магазин EG по аналогии с предыдущими тремя

5. На странице Магазины красный прямоугольник меню магазина EG вылезает за пределы

6. В подробной странице модели там где отображается артикул, расширить это поле, чтобы не переносился текст артикула на следующую строку