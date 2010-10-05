Создание сайта из 2-х страниц

Веб-программированиеЗакрыт17 заявок319 просмотров
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Задача:

Сделать сайт состоящий из 2 страниц главная страница и новости. Должна быть админка для новостей и возможность редактировать ссылки на главной странице.

Дизайн есть.

13 лет назад
IvanAndreychuk
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад