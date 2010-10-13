Задача: Сделать сайт состоящий из 2 страниц главная страница и новости. Должна быть админка для новостей и возможность редактировать ссылки на главной странице. Дизайн есть.
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Анализ эффективности движка PHP+MySQL, выявление проблемы.
Написан движок сайта на php+mysql. Сайт стоит на неплохом VPS-е.
При 15 онлайн пользователях резко растет нагрузка на сервак.
Laod Average достигает 20, сервер тормозит.
Нужно выявить проблему, предложить вариант решения.
ps: топовый процесс:
/usr/sbin/mysqld --basedir/ --datadir/var/lib/mysql --usermysql --pid-file/var/lib/mysql/vps.mysite.com.pid --skip-external-locking
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