Cubecart срочно

Веб-программированиеЗакрытнет заявок102 просмотра
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Срочно нужен человек со знанием CubeCart.

Нужно импортировать товары из КьюбКарт в самописный магазин.

Знание английского и наличие портфолио обязательны.

13 лет назад
stas_du
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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