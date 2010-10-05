Город Simpla CMS

Задачка следующая. В Simple CMS забиты товары (товары общие, никак не разделялись) Необходимо сделать скрипт чтобы когда клиент заходил на сайт он выбирал во всплывающем окне город, и чтобы товары показывало которые есть в этом городе (2 города), то же самое дублировалось на странице сверху, чтобы потом можно было выбрать, если клиент ошибся в городе. По проделанной работе показать как подключить скрипт.

Цена и сроки? Аська: 5 три шестерки , две девятки 863

пишите в аську

Надо написать еще другие скрипты для этой CMS