Создание портала о питании на codeigniter

Ответственный исполнитель, не боялся отправлять деньги до окончания проекта, инициативен, сам находит ошибки и исправляет их. Всегда готов вносить изменения и пожелания (в меру конечно). Предлагает как сделать лучше и информативнее, всегда идет на компромиссы и договоренности. Радует что всегда в сети, и не нужно его ловить часами как остальных, сам заинтересован в развитии проекта и прилагает массу усилий для обеспечения работоспособности и скорости загрузки проекта. Приятный человек, вежлив, пунктуален, 10+. В будущем буду работать только с этим исполнителем.