Интеграция Flash + PHP + mySQL

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки247 просмотров
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Требуется программист для интеграции Flash + PHP + mySQL, требуется разработка серверной части.

ТЗ выбранному кандидату

PHPMySQL
13 лет назад
webs
Олег 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
itspoma
Роман 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Проект выполнил быстро и качественно. Хотя в процессе разработки возникли изменения и усложнения в проекте, все было сделано быстро и без проблем. Рекомендую.
Хорошый заказчик! ) Приятно работать с такими людьми. Рекомендую всем ;)
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