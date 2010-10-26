Интеграция Flash + PHP + mySQL

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Требуется программист для интеграции Flash + PHP + mySQL, требуется разработка серверной части.
ТЗ выбранному кандидату
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