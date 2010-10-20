Выяснить путь к объектам в данной .swf

Существует несколько авиаагентств, выдающих по заданным параметрам цены на билеты. На данный момент их четыре, но должна быть предусмотрена возможность простой интеграции последующих. Требуется создать сайт, на котором будут: 1. вводиться параметры 2. опрашиваться одновременно все сайты агентств (CURL, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Следует проделать подобную процедуру: http://forums.adobe.com/thread/535771
Полное описание задачи в приложении.
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