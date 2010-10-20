Выяснить путь к объектам в данной .swf

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки196 просмотров
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Следует проделать подобную процедуру: http://forums.adobe.com/thread/535771

Полное описание задачи в приложении.

13 лет назад
cinilux
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
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