Фото по кругу в lightbox.js

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте стоит галерея, которая работает при помощи lightbox

http://sadimira.toperf.ru/nikolino-1

В режиме просмотра большого фото и при клике на него идет смена фото на следующее ( this.activeImage + 1 )

Когда кликаем на последнее фото, нужно чтобы цикл запустился заново, т.е. чтобы юзеру открывалось опять первое фото и так постоянно по кругу

13 лет назад
mirsaytov
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Интегратор цен на авиабилеты

    Существует несколько авиаагентств, выдающих по заданным параметрам цены на билеты. На данный момент их четыре, но должна быть предусмотрена возможность простой интеграции последующих. Требуется создать сайт, на котором будут: 1. вводиться параметры 2. опрашиваться одновременно все сайты агентств (CURL, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доделать опцию на сайте. Битрикс.

    Существует профиль пользователя. Существует каталог компаний. Надо реализовать чтобы на странице фирмы была кнопка "Мне нравится". Пользователь наживает и на странице фирмы появляется список тех кому нравится. А на странице пользователя появляется список компаний, по ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка скрипта мини игры

    Регистрация, авторизация, окно игры в браузере разбито на несколько фреймов. - фрейм чата - фрейм игроков онлайн - фрейм статистики - игровой фрейм В игровом фрейме, передвижение по полю боя(сетка). и не сложный бой. Полное ТЗ - заинтересовавшему человеку Если цены и ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доделать сайт на Joomla 1.5

    Есть сайт сделанный на 90%. Надо его доделать, а именно: Сделать красивую страницу с кратким описанием продуктов (окло 5-6 продуктов), сбоку должна быть кнопочка купить(через LiqPay) и кнопка подробнее которая ведёт на страницу товара, которую тоже ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на HostCMS

    Необходим программист на длительное сторудничество для доработок существующего интернет-магазина. Требования: отличное знание php, xml, xsl, sql и пр. Все вопросы и предложения обсуждаются индивидуально в личке.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Оптимизировать сайт под Opera9/Firefox 1.5

    $250

    Необходимо оптимизировать сайт, выполненный на XML+XSLT под старые браузеры Firefox 1.5 и Opera 9. Т.е отладить стили XSL и другие вещи, что бы сайт корректно работал со старыми браузерами. Графику/дизайн/раскладку менять не нужно. Только ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash эффект

    Нужно сделать эффект по примеру ( только полоску, которая проходит по тексту, сделать в синем градиенте, а не в белом как сейчас ). Сделать ссылку на внешний ресурс с открытием на этой же странице - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад