Фото по кругу в lightbox.js

На сайте стоит галерея, которая работает при помощи lightbox

http://sadimira.toperf.ru/nikolino-1

В режиме просмотра большого фото и при клике на него идет смена фото на следующее ( this.activeImage + 1 )

Когда кликаем на последнее фото, нужно чтобы цикл запустился заново, т.е. чтобы юзеру открывалось опять первое фото и так постоянно по кругу