Фото по кругу в lightbox.js

Существует несколько авиаагентств, выдающих по заданным параметрам цены на билеты. На данный момент их четыре, но должна быть предусмотрена возможность простой интеграции последующих. Требуется создать сайт, на котором будут: 1. вводиться параметры 2. опрашиваться одновременно все сайты агентств (CURL, ...
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На сайте стоит галерея, которая работает при помощи lightbox
http://sadimira.toperf.ru/nikolino-1
В режиме просмотра большого фото и при клике на него идет смена фото на следующее ( this.activeImage + 1 )
Когда кликаем на последнее фото, нужно чтобы цикл запустился заново, т.е. чтобы юзеру открывалось опять первое фото и так постоянно по кругу
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