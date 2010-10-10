Пять изображений плюс скрипт равно анимация

1. Компонент выводящий список новостей не правильно показывает указанное в настройках компонента количество элементов, например если раздел содержит 100 новостей, то все корректно, но если раздел содержит 377 новостей то показывается например 17 анонсов на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть пять изображения сделанные в GIMP
Данные изображения содержат 60 процентов повторяющихся деталей, которые с помощью GIMP, можно очистить (останется на этом прозрачный слой).
Так вот, нужно сделать наложение на основное изображение - слой, остальных изображений, чтобы был плавный переход, т.е. та часть не повторяющегося изображения должна визуально обновляться (2 000 миллисекунд - цикл).
Форматы gif,mng,apng не подойдут, так как в последних двух случаях работают не со всеми браузерами.
Формат swf сам могу сделать, но для меня не вариант.
Нужно решение которое гарантировано будет показываться на всех браузерах (в частности IE от 6-й версии)
Да и решение не должно грузить сервер и пользовательскую сторону (браузер, комп)
сайт gold-brush точка ru, там над скроллингом место для изображения.
Все изображений 270-330 кб, если убрать повторяющиеся области (у четырех изображений) и вместо них оставить прозрачный фон плюс качество изображений сделать 90%, то размер намного меньше и вполне удовлетворительный для сайта.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Сверстать сайт. Все в ТЗ. На первой страничке присутствует Flash-баннер на 3-5 картинок или можно отразить другим образом. Сайт на двух языках. Цвета примерные, в процессе редактируются. Шаблоны одинаковые для обоих языков. Добавление новостей управление ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Создается сайт диспетчер грузов, нужен компонент платной регистрация на joomla. Чтобы человек зарегистрировался, например как ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ , заполнил анкету о себе, и чтобы смог пользоваться сервесом (добавлять объявления, просматривать контактную информацию других объявлений) оплатил за месяц ...Завершен13 лет назад
- $45
Нужно в короткий срок - несколько часов сделать таблицу - Расписание Тренингов, с 4 типами фильтров. CMS Joomla, портал.Завершен13 лет назад
Требуется сделать аналогичный скрипт, либо взять готовый: http://detto.com.ua/progulochnye/710-detskaja-progulochnaja-koljaska-trost-peg-perego-si-classico.html У каждой фотографии есть ID и URL. У записи так же есть ID. На странице 5 записей, 1-5 превьюшек, 1-10 пунктов в выпадающем списке. Срок – 17:00 10 окт. ...Завершен13 лет назад
- $100
1. Прикрутить дизайн и тему. 2. Организовать логин по Livejournal Open_ID. 3. Поддерживать.Завершен13 лет назад
Есть свободно распространяемый WordPress шаблон от Гудвина, который называется Emulator http://www.goodwinpress.ru/?p=196 Надо сделать следующее: 1. Автопрокрутка слайдера. Через каждые ~5...7 сек грузится новая (следующая по списку) картинка с анонсом. В идеале, анонс должен появляться с задержкой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
При открытии в админ панели Хот пропперти, в нем открываем какой-нибудь клуб (сайт www.sportclub.net.ua) то время открытия занимает сек 30, обратился к хостинг провайдеру (ответ во вложении), на другом хостинге работает также, проблема не ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Задача проста: есть магазин на ShopCMS, ассортимент - шины, около 1000позиций, необходимо написать парсер, который перегонит описания с картинками из Яндекс.Маркет в базу магазина.Завершен13 лет назад
- $15
Нужно сделать HTTP- прокси с авторизацией на моем сервере. ( Один на Одном IP для Себя )Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад