Пять изображений плюс скрипт равно анимация

Есть пять изображения сделанные в GIMP

Данные изображения содержат 60 процентов повторяющихся деталей, которые с помощью GIMP, можно очистить (останется на этом прозрачный слой).

Так вот, нужно сделать наложение на основное изображение - слой, остальных изображений, чтобы был плавный переход, т.е. та часть не повторяющегося изображения должна визуально обновляться (2 000 миллисекунд - цикл).

Форматы gif,mng,apng не подойдут, так как в последних двух случаях работают не со всеми браузерами.

Формат swf сам могу сделать, но для меня не вариант.

Нужно решение которое гарантировано будет показываться на всех браузерах (в частности IE от 6-й версии)

Да и решение не должно грузить сервер и пользовательскую сторону (браузер, комп)

сайт gold-brush точка ru, там над скроллингом место для изображения.

Все изображений 270-330 кб, если убрать повторяющиеся области (у четырех изображений) и вместо них оставить прозрачный фон плюс качество изображений сделать 90%, то размер намного меньше и вполне удовлетворительный для сайта.