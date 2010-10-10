Кастомизация компонента Битрикс

Сверстать сайт. Все в ТЗ. На первой страничке присутствует Flash-баннер на 3-5 картинок или можно отразить другим образом. Сайт на двух языках. Цвета примерные, в процессе редактируются. Шаблоны одинаковые для обоих языков. Добавление новостей управление ...
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1. Компонент выводящий список новостей не правильно показывает указанное в настройках компонента количество элементов, например если раздел содержит 100 новостей, то все корректно, но если раздел содержит 377 новостей то показывается например 17 анонсов на странице – хотя в настройках указано выводить по 10. Сделать так чтобы на странице выводилось указанное в настройках количество независимо от общего количества элементов в разделе.
Пример: http://www.belpokupki.ru/content/biblioteka/home_family/kulinariya/myaso/
2. В этом же компоненте, для анонсов в случае если анонсы имеют картинку предосмотра, сделать отступ между картинкой и текстом анонса и на странице детального просмотра отступ между картинкой и текстом.
Так как есть еще один пункт (на данный момент не сильно актуальный но тоже требующий решения), то окончательная цена по договоренности, пишите в ПС насчет вашей цены по первым двум пунктам и срокам.
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