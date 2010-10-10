Сверстать сайт.

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок237 просмотров
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Сверстать сайт. Все в ТЗ. На первой страничке присутствует Flash-баннер на 3-5 картинок или можно отразить другим образом. Сайт на двух языках. Цвета примерные, в процессе редактируются. Шаблоны одинаковые для обоих языков. Добавление новостей управление сайтом. Стандартный набор. И фигня типа, разработка, дизайн, создание и т. п. на сайте быть не должно. У себя выкладывайте если надо. Мне это не нужно.

13 лет назад
AndrewDiv
Украина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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