Хот пропперти у Джумлы тормозит на хостинге

При открытии в админ панели Хот пропперти, в нем открываем какой-нибудь клуб (сайт www.sportclub.net.ua) то время открытия занимает сек 30, обратился к хостинг провайдеру (ответ во вложении), на другом хостинге работает также, проблема не с хостингом.

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