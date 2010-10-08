Онлайн видео

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Не знаю как это назвать объясню как понимаю. Нужно, чтобы видео онлайн из моего сервера можно было смотреть только у меня на сайте. Примером такого являются сайты rutube, mail.ru, ex.ua, .... и много других. Пишите цену и сроки
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