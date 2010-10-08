Virtuemart - импорт/экспорт/парсер.

Добрый день! Необходимо натянуть дизайн на новую версию движка (2.1.0). Движок CS-Cart. Сайт - http://britishstyle.ru/ Нужно оставить дизайн главной, категорий, дизайн страницы товара оставить стандартным. Жду Ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Вводная.
Joomla + Virtuemart.
Задача.
Соответственно мне нужен результат - включающий в себя возможность заливать на мой сайт информацию о товарах, как с прайсов, так и через парсер других сайтов, а так же экспорт для закачки в яндекс.директ.
Процесс.
Импорт, экспорт, парсер, CSV Improved, шаблон для заливки.
Все варианты проговариваются. Меня интересует человек, который может выполнить все это грамотно и быстро в разумных пределах, за адекватную цену. Обязательно skype + icq. Опыт выполнения аналогичных работ на данном сервисе. Дополнительно по сайту, ведутся работы выполняемые 4 разными людьми касаемо SEO, верстки и проработки дизайна, поэтому время общения будет согласовываться заранее с 20-00 до 01-00 по Москве.
Бюджет и объем работ - обсуждается. Можно частями по задачам.
Дополнительно:
1. Привязка только к joomla и virtuemart, шаблоны для импорта - общая фраза. В смысле носитель Excel. А так без разницы с чего, можно и csv от опенофис. Мне главное чтобы все работало и максимально было автоматизировано.
2. Предоплата исключена, по факту выполненных работ - безопасная сделка приветствуется.
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