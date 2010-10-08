Virtuemart - импорт/экспорт/парсер.

Приветствую!

Вводная.

Joomla + Virtuemart.

Задача.

Соответственно мне нужен результат - включающий в себя возможность заливать на мой сайт информацию о товарах, как с прайсов, так и через парсер других сайтов, а так же экспорт для закачки в яндекс.директ.

Процесс.

Импорт, экспорт, парсер, CSV Improved, шаблон для заливки.

Все варианты проговариваются. Меня интересует человек, который может выполнить все это грамотно и быстро в разумных пределах, за адекватную цену. Обязательно skype + icq. Опыт выполнения аналогичных работ на данном сервисе. Дополнительно по сайту, ведутся работы выполняемые 4 разными людьми касаемо SEO, верстки и проработки дизайна, поэтому время общения будет согласовываться заранее с 20-00 до 01-00 по Москве.

Бюджет и объем работ - обсуждается. Можно частями по задачам.

Дополнительно:

1. Привязка только к joomla и virtuemart, шаблоны для импорта - общая фраза. В смысле носитель Excel. А так без разницы с чего, можно и csv от опенофис. Мне главное чтобы все работало и максимально было автоматизировано.

2. Предоплата исключена, по факту выполненных работ - безопасная сделка приветствуется.