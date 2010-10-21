Доработка сайта на ShopCMS (Приватно для BOB41K)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка142 просмотра
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- переделка каталога, категорий, вывода товаров под вид примерно как на nakolesah.ru и адаптация под будущий подбор;

- расчет ширины диска в правом столбце;

- подбор шин и дисков по параметрам(c определенными допущениями в указанных параметрах в левом столбце);

- привязка результатов подбора по авто к поиску.

13 лет назад
WSPItaly
Роман 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
BOB41K
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$380
21 день
Все в очередной раз сделал быстро. Протестировали и доработали все в сжатые сроки - я снова доволен работой Владимира. Спасибо! Владимир всегда готов импровизировать и находить выход из любых ситуаций (нестандратные решения несколько раз были применены на моем сайте, когда не могли помочь даже разработчики продукта).
В очередной раз все отлично.
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