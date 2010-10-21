Доработка сайта на ShopCMS (Приватно для BOB41K)

Все в очередной раз сделал быстро. Протестировали и доработали все в сжатые сроки - я снова доволен работой Владимира. Спасибо! Владимир всегда готов импровизировать и находить выход из любых ситуаций (нестандратные решения несколько раз были применены на моем сайте, когда не могли помочь даже разработчики продукта).