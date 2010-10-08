Управляемый поддомен

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Необходимо организовать управляемый поддомен.

Человек зарегистрировался с ником Enkvist

Он заходит по ссылке

enkvist.domen.com

Автоматически идет редирект на

domen.com?ref=enkvist

При этом в браузере ссылка enkvist.domen.com

Нужна консультация.

13 лет назад
Enkvist
Антон 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
webserge
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Ситуация оказалась немного не стандартной, но Сергея это не испугало и он все сделал, как потребовалось. Если будут задачи по настройке серверов - теперь всегда буду первым делом к нему обращаться.
Отличный заказчик. Приятно было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.