Управляемый поддомен

Есть несколько сайтов, с не так часто обновляемым содержимым. Нужно: 1. чтобы информация об изменениях на этих сайтах приходила, ну хотя бы на почту От вас возможные решения, стоимость, сроки 2.В дальнейшем потребуется тоже самое, но после предварительной сортировки ...