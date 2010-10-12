Корректировка сайта

Веб-программированиеЗавершен4 заявки191 просмотр
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Здравствуйте" всем надо откорректировать сайт

1 корректировка шаблона

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13 лет назад
odil
Одил 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
4 дня
Я рад что не ошибся при выборе мастера, спасибо большое все очень хорошо и красиво сделано, главное быстро. с таких мастеров хочется еще поработать. Спасибо Вам еще раз большое очень, доволен результатом.
Отличный заказчик, адекватный и понимающий. Задача тоже была грамотно задокументированная, работать было одно удовольствие.
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