Flash + XML

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Веб-программированиеЗавершен12 заявок344 просмотра
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Карта области, на ней надо отметить около 40 городов. При наведении мыши город подсвечивается и всплывает информация о кол-ве населения и т.д. В xml мы должны иметь возможность править инфу для каждого города, чтобы на флеш-карте видеть изменения онлайн. Указывайте точную стоимость и срок.

13 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
serega232
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$23
2 дня
Профешшнл флешер :)
Лучший заказчик из тех с кем работал! Платит вовремя, оплачивает все доработки, и дает бонусы за быстрое выполнение! Вообщем очень доволен сотрудничеством. Иногда не сразу отвечает, т.к. занят часто, но это не преуменьшает его отношение к фрилансерам. Он все видит и учитывает любую выполненную деталь. Рекомендую всем!
astra_l
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
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