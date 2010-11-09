Flash + XML

Лучший заказчик из тех с кем работал! Платит вовремя, оплачивает все доработки, и дает бонусы за быстрое выполнение! Вообщем очень доволен сотрудничеством. Иногда не сразу отвечает, т.к. занят часто, но это не преуменьшает его отношение к фрилансерам. Он все видит и учитывает любую выполненную деталь. Рекомендую всем!