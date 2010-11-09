Flash + XML

Здравствуйте! 1. Мне нужна система регистрации пользователей. (50.000 - 100.000 анкет) 2. Система переписки между участниками системы 3. Фото-банк + файловое хранилище 4. Платёжные системы 5. API + админ-панель для агентств. Полный бюджет делится поровну на каждую часть. Работа принимается и оплачивается ...
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Карта области, на ней надо отметить около 40 городов. При наведении мыши город подсвечивается и всплывает информация о кол-ве населения и т.д. В xml мы должны иметь возможность править инфу для каждого города, чтобы на флеш-карте видеть изменения онлайн. Указывайте точную стоимость и срок.
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