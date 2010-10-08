Доработка сайта (срочно)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок182 просмотра
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Есть сайт на самописной cms(php+mysql). Нужно внести ряд НЕСЛОЖНЫХ для нормального программиста правок.

http://mirprofi.com.ua

Вот половина правок:

1) В новостях нет анонса, толкьо название новости и кнопка "Читать дальше". Пусть будет краткий анонс каждой новости по 3-5 строк!

2) В Библиотеке убрать внутри всё кроме статей. Чтобы не было кнопок Школа паркетного искусства и Обучение.

3) В Членах клуба и эксперим-м цеху выровнять фотографии по ширине и высоте

4) В регистрации такая последовательность:

ФИО

Дата рождения

Контактный телефон

Организация

Должность/специализация

Номер моб.телефона

E-mail

Почтовый адрес

Фотография

Логин

Пароль

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13 лет назад
molbert2010
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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