Доработка сайта (срочно)

Здравствуйте! 1. Мне нужна система регистрации пользователей. (50.000 - 100.000 анкет) 2. Система переписки между участниками системы 3. Фото-банк + файловое хранилище 4. Платёжные системы 5. API + админ-панель для агентств. Полный бюджет делится поровну на каждую часть. Работа принимается и оплачивается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на самописной cms(php+mysql). Нужно внести ряд НЕСЛОЖНЫХ для нормального программиста правок.
Вот половина правок:
1) В новостях нет анонса, толкьо название новости и кнопка "Читать дальше". Пусть будет краткий анонс каждой новости по 3-5 строк!
2) В Библиотеке убрать внутри всё кроме статей. Чтобы не было кнопок Школа паркетного искусства и Обучение.
3) В Членах клуба и эксперим-м цеху выровнять фотографии по ширине и высоте
4) В регистрации такая последовательность:
ФИО
Дата рождения
Контактный телефон
Организация
Должность/специализация
Номер моб.телефона
Почтовый адрес
Фотография
Логин
Пароль
Повторение пароля
От Вас: быстро сделать, до вечера до сегодня.
И ЕЩЕ: СТОИМОСТЬ?
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