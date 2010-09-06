molbert2010

Есть сайт на самописной cms(php+mysql). Нужно внести ряд НЕСЛОЖНЫХ для нормального программиста правок. http://mirprofi.com.ua Вот половина правок: 1) В новостях нет анонса, толкьо название новости и кнопка "Читать дальше". Пусть будет краткий анонс каждой новости по 3-5 строк! 2) ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Программирование сайта по шаблонам. Есть html-странички, нужно посадить сайт на движок. Запрограммировать необходимый функционал Разделы в большинстве типичные(гостевая, обратная связь). Сделать функционал пользователя. Админ-панель.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $200
Нужно запрограммировать сайт по готовой верстке(html). Движок: предпочтительно Joomla, DLE, рассмотрю другие варианты Есть: html-верстка(8 страниц), по ходу программирования добавяться еще некоторые Нужно: Запрограммировать сайт Примерное тз: Мультиязычность Регистрация Обратная свяь Возможность пользователям создавать свои галлереи фотографий(превью+ большая картинка) -Список новостей -Гостевая -Форум(взять стандартный, но это ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть дизайн сайта(псд-макеты). Нужно сверстать и запрограммировать. Предпочтение, если на движке joomla, но можете предлагать на других. ТАКЖЕ: рассмотрю предложение, если Вы умеете выполнять только верстку. Краткое тз: Обычный сайт, 8 страниц примерно мультиязычность(рус, англ) Регистрация, вход под своим аккаунтом, ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен13 лет назад