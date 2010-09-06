molbert2010

Максим - приятный в общении человек и адекватный заказчик. Сотрудничество по проекту прошло легко, оплата за работу была произведена без задержек. Очень понравилось работать с ним. Отдельно хочется отметить, что Максим постоянно на связи и все рутинные вопросы по проекту решались оперативно.