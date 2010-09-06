molbert2010

Дмитрий Поляруш molbert2010

 
36 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Доработка сайта (срочно)

    Есть сайт на самописной cms(php+mysql). Нужно внести ряд НЕСЛОЖНЫХ для нормального программиста правок. http://mirprofi.com.ua Вот половина правок: 1) В новостях нет анонса, толкьо название новости и кнопка "Читать дальше". Пусть будет краткий анонс каждой новости по 3-5 строк! 2) ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Запрограммировать сайт на движке

    $50

    Программирование сайта по шаблонам. Есть html-странички, нужно посадить сайт на движок. Запрограммировать необходимый функционал Разделы в большинстве типичные(гостевая, обратная связь). Сделать функционал пользователя. Админ-панель.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программирование сайта

    $200

    Нужно запрограммировать сайт по готовой верстке(html). Движок: предпочтительно Joomla, DLE, рассмотрю другие варианты Есть: html-верстка(8 страниц), по ходу программирования добавяться еще некоторые Нужно: Запрограммировать сайт Примерное тз: Мультиязычность Регистрация Обратная свяь Возможность пользователям создавать свои галлереи фотографий(превью+ большая картинка) -Список новостей -Гостевая -Форум(взять стандартный, но это ...

    HTMLJoomlaDLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать сайт на на движке по дизайну

    Есть дизайн сайта(псд-макеты). Нужно сверстать и запрограммировать. Предпочтение, если на движке joomla, но можете предлагать на других. ТАКЖЕ: рассмотрю предложение, если Вы умеете выполнять только верстку. Краткое тз: Обычный сайт, 8 страниц примерно мультиязычность(рус, англ) Регистрация, вход под своим аккаунтом, ...

    Дизайн сайтаJoomlaФорма обратной связи
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
r-kitaev
Роман 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Создать сайт на на движке по дизайну
Максим - приятный в общении человек и адекватный заказчик. Сотрудничество по проекту прошло легко, оплата за работу была произведена без задержек. Очень понравилось работать с ним. Отдельно хочется отметить, что Максим постоянно на связи и все рутинные вопросы по проекту решались оперативно.
Классно! Кроссбраузерно. Были очень маленькие нюанс (я очень придирчивый просто;-) ), но все моментально исправлял.
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