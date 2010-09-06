Программирование сайта

$200
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки270 просмотров
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Нужно запрограммировать сайт по готовой верстке(html).

Движок: предпочтительно Joomla, DLE, рассмотрю другие варианты

Есть: html-верстка(8 страниц), по ходу программирования добавяться еще некоторые

Нужно: Запрограммировать сайт

Примерное тз:

Мультиязычность

Регистрация

Обратная свяь

Возможность пользователям создавать свои галлереи фотографий(превью+ большая картинка)

-Список новостей

-Гостевая

-Форум(взять стандартный, но это под вопросом)

Админ. возможности(админ. страничка должна быть удобной, поэтому предпочтительно зарекомендовавший себя движок):

Стандартные

+модерации некоторые

Если честно, то нужно в течении недели

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13 лет назад
molbert2010
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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