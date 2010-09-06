Программирование сайта

Добрый день! Необходимо внести изменения в движок интернет-магазина (php) симпла (simp.la) согласно ТЗ. Файлы движка хорошо документированы, поэтому проблем в том, чтобы разобраться, где какой файл за что отвечает - не должно быть. Если всё же ...