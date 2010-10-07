Требуется доработать систему тикетов

Сразу напишу данная задача не стандартная! И не подойдет программистам, которые пишут только типовые и элементарные скрипты вроде грабберов, парсеров и т.п Задача модернизировать уже имеющийся скрипт. Скрипт выполняет замену строки вида "bla-bla" на "bla-bla2" Замена ...
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Требуется программист для доработки тикет системы. Система написана на Perl. Необходимо доработать функционал, подсоединить ICQ, Jabber, Skype по возможности + шлюзы для интеграции.
Работа удаленная. Оплата сдельная.
Обязательные требования:
Perl, опыт работы с фреймворками, PostgreSQL + plpgslq.
Навыки ООП, знание основных паттернов проектирования.
Продвинутый пользователь *nix систем.
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