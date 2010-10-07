Скрипт результа на jQuery

Веб-программированиеЗавершен5 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать маленький скрипт вывода результатов.

Задача: Нажимаем на button, скрывается элемент

с парамтером id=1

затем открывается div с парамтером id=2 со строкой Поиск

ждем 5 секунд

выводится строка, ОК

далее все это прячется и показывается элемент id=3

jQuery
13 лет назад
kaboose
Карп 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
ELipskij
Егор 
33 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Сделал работу отлично!
В указанный срок не забрал работу и не оплатил. Короче слинял.
  • Похожие заказы

  • Нужен скрипт или компонент для Joomla 1.5

    На сайте нужно сделать настраиваемую администратором форму для записи клиентов в виде календаря... например заходит клиент , щелкает по нужному дню и времени и записывается на прием... и так далее если нужно подробнее то ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта 1С-Битрикс

    Господа фрилансеры, предлагаю Вашему вниманию проект. ТЗ в приложении. Весь проект нужно сдать как можно быстрей поэтому буду сотрудничать с несколькими людьми одновременно. ТЗ разбито на части и прошу высказывать предложения по стоимости и срокам ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программирование флеш-сайта

    Нужно сделать флешку по данному ТЗ. Она предназначена для отображения большой картинки на главной странице сайта на всё окно браузера. Вставлять картинки и тексты во флешку не требуется, это будет делаться отдельно. От флешки потребуется: 1. Прелоадер. 2. Загрузка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Sms агрегатор

    Требуется прицепить к сайту http://magichoroscopes.com оплату через sms агрегатор http://www.a1agregator.ru/ Какая-то часть уже сделана предыдущим, только не доведена до конца. Принцип действия. Человек вбивает данные и они отправляются на мой email. В агрегатор уходит "номер_заказа+email_оплатившего" (не данными ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать скрипт загрузки прайса,исправить мелочи

    По сайту td-priboy.ru нужна доработка, сейчас используется скрипт для интеграции прайса из файла .xls/.xlsx Что нужно: 1. Повесить ссылку на верхний баннер. 2. Поменять боковой баннер. 3. Изменить оформление в разделе "Прайсы" (увеличить шрифты, добавить ссылку "скачать прайс" для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перенести сайт с движка Fusion 6 на Fusion 7+моды

    $100

    Требуется перенос сайта со старого движка 6-версии на 7-ую с сохранением функционала самописных модов и дополнений (их несколько штук). Желательно выполнять проект тем, кто имеет в этом опыт... и опыт работы с PHP Fusion 7. Оплата по ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать скрипт интернет-магазина

    Есть интернет-магазин на базе vam shop. Необходима доработка. ТЗ в приложении, линк на сайт там же. Кое-что в ТЗ требует уточнения. Пишите пожалуйста примерные сроки\цены, предложения без этого не рассматриваю.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос сайта на cms

    Здравствуйте, есть сайт pооlsan.ru (набирать руками!!!) в настоящее время работающий на cms cimple. требуется перенести сайт на другую отлично индексирующуюся cms (можно платный вариант) с более мощным функционалом (что бы можно было сделать все ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно написать модуль для Prestashop

    Необходим опытный разработчик для написания модуля и дальнейшей его поддержки. Модуль пишем для продажи. Обязательно указывайте свои контактные данные: номер телефона и Skype. Посредников прошу не беспокоить!

    Prestashop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад