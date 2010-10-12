Разработка сайта 1С-Битрикс

Господа фрилансеры, предлагаю Вашему вниманию проект. ТЗ в приложении.

Весь проект нужно сдать как можно быстрей поэтому буду сотрудничать с несколькими людьми одновременно. ТЗ разбито на части и прошу высказывать предложения по стоимости и срокам того этапа работ который вас более всего интересует.

Макет дизайна упоминаемый в ТЗ вышлю в почту заинтересованным