Анимировать шапку сайта во Flash

Есть макет сайта в psd

Вид его шапки:

http://www.polnet.ru/Mac_od/Zakaz665_F.jpg

Требуется анимировать ее, так же как здесь:

http://www.templatemonster.com/website-templates/24014.html

Скорость смены картинок должна быть меньше.

Картинки будет 4, темы:

- Квартиры,

- Дома

- Земельные участки,

- Коттеджи

Три из них уже видны в шапке, одна за кадром.

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Вы подходите, если:

- у вас, на мой взгляд, достойное портфолио

- у вас нет личных \ семейных проблем

- вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга в армию, "а на утро приду все быстро сделаю"

- вы не заболеете завтра, потому что друг привез плохой кумыс, и не пролежите месяц в больнице, так и не закончив проект

- вам не нужно идти завтра в школу \ на пары \ "а вечером приду все быстро сделаю"

- вы не тупо вставите в ответ на проект приготовленный спам студии

- вы доступны для общения в icq и по мобильному

- вы адекватны в общении

- вы обязуетесь закончить проект в срок

Обязательно:

icq, skype, мыло, интервал времени, когда вы доступны по мск. Цена и срок.