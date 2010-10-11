Анимировать шапку сайта во Flash

Веб-программированиеЗавершен6 заявок254 просмотра
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Есть макет сайта в psd

Вид его шапки:

http://www.polnet.ru/Mac_od/Zakaz665_F.jpg

Требуется анимировать ее, так же как здесь:

http://www.templatemonster.com/website-templates/24014.html

Скорость смены картинок должна быть меньше.

Картинки будет 4, темы:

- Квартиры,

- Дома

- Земельные участки,

- Коттеджи

Три из них уже видны в шапке, одна за кадром.

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Вы подходите, если:

- у вас, на мой взгляд, достойное портфолио

- у вас нет личных \ семейных проблем

- вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга в армию, "а на утро приду все быстро сделаю"

- вы не заболеете завтра, потому что друг привез плохой кумыс, и не пролежите месяц в больнице, так и не закончив проект

- вам не нужно идти завтра в школу \ на пары \ "а вечером приду все быстро сделаю"

- вы не тупо вставите в ответ на проект приготовленный спам студии

- вы доступны для общения в icq и по мобильному

- вы адекватны в общении

- вы обязуетесь закончить проект в срок

Обязательно:

icq, skype, мыло, интервал времени, когда вы доступны по мск. Цена и срок.

13 лет назад
polmaster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад
$60
3 дня
Спасибо Сергею. Работа выполнена прекрасно, учтены все пожелания и доработки. Соблюдены сроки. Не пропадал, моментально реагировал на пожелания. Рекомендую!
Было приятно сотрудничать. Оплата в срок, приятный человек. Буду рад сотрудничать и дальше.
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