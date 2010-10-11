Анимировать шапку сайта во Flash

К работающему сайту (joomla 1,5) нужно подключить Фриланс биржу с оплатами SMS и WM Самого компонента Фриланс биржи нет, поэтому предлагайте. Опыт и примеры аналогичных работ обязательно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет сайта в psd
Вид его шапки:
http://www.polnet.ru/Mac_od/Zakaz665_F.jpg
Требуется анимировать ее, так же как здесь:
http://www.templatemonster.com/website-templates/24014.html
Скорость смены картинок должна быть меньше.
Картинки будет 4, темы:
- Квартиры,
- Дома
- Земельные участки,
- Коттеджи
Три из них уже видны в шапке, одна за кадром.
----
Вы подходите, если:
- у вас, на мой взгляд, достойное портфолио
- у вас нет личных \ семейных проблем
- вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга в армию, "а на утро приду все быстро сделаю"
- вы не заболеете завтра, потому что друг привез плохой кумыс, и не пролежите месяц в больнице, так и не закончив проект
- вам не нужно идти завтра в школу \ на пары \ "а вечером приду все быстро сделаю"
- вы не тупо вставите в ответ на проект приготовленный спам студии
- вы доступны для общения в icq и по мобильному
- вы адекватны в общении
- вы обязуетесь закончить проект в срок
Обязательно:
icq, skype, мыло, интервал времени, когда вы доступны по мск. Цена и срок.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть интернет-магазин на веб асисте Хотелось бы внедрить новый модуль установление блоков-акций-распродаж с отсчетом времени действия (как на kupivip.ru или club-sale.ru), чтобы в них могли заходить и покупать только зарегистрированные пользователи, но в обычные каталоги ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется изменить шаблон вывода таблицы Топ элементов в компоненте каталога системы Битрикс. Пример http://www.belpokupki.ru/content/board/index.php Если развернуть какой либо пункт меню (жёлтый треугольник) то категории будут помещены в синюю рамку с закругленными краями. Нужно сделать чтобы каждый ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт www.realty-inform.com необходимо разобраться с кодом и внести ряд доработок: 1. доработать систему заливки файлов, файловый архив по категориям 2. оргинизовать доступ к ним через систему авторизации, разграничение доступа по периоду времени 3. ну и сделать чтобы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
http://iamstrong.ru/forum/index.php Ошибка после переноса с хоста на хостВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Добрый день. Нужно добавить социальный плагин Facebook комментарии и Вконтакте комментарии на страницы сайты в галерею, статьи и фоторепортажи на сайт yousmi.by Код нужно вставить так, чтобы комментарии для каждой страницы отображались разные. Работы на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно исправить безопасность страниц сайта!Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $70
Нужен php плагин для связки cms SatelliteX (http://satellite-x.ru) и BlogBot (http://blogbotengine.ru, http://seobucks.ru) с целью автопостинга статей (с картинками) через протокол XmlRpc. Плагин должен реализовать работу протокола XmlRpc в cms Satellite-X, при этом корректно передавать статьи (без ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть флеш страничка - надо сделать прелоадер с бегущими процентами На страничке запускается видео на весь экран, оно давольно тяжелое - пока не запустилсь висит белый экран. вместо него и надо вставить бегущие проценты. траничка сделана ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо сделать меню - смотри кртинку. Посмотреть образец - оригинал в работе можно на этом сайте www.johngalliano.com - мне нужно такое же. Разница -будет другое видео внутри , надо будет поменять форму фигуры ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад