Изменение шаблона вывода для компонента Битрикс

Задача: Подключить скрипт shadowbox на dle Можно заменить стандартный скрипт модального окна на shadowbox-js.com за подробностями в ICQ 750606
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изменить шаблон вывода таблицы Топ элементов в компоненте каталога системы Битрикс. Пример http://www.belpokupki.ru/content/board/index.php
Если развернуть какой либо пункт меню (жёлтый треугольник) то категории будут помещены в синюю рамку с закругленными краями. Нужно сделать чтобы каждый элемент в таблице ТОП был помещен в такую же рамку.
Цену и сроки сообщайте в ПС - договоримся.
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