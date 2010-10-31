Сделать нестандартное флеш меню по образцу

Надо сделать меню - смотри кртинку. Посмотреть образец - оригинал в работе можно на этом сайте www.johngalliano.com - мне нужно такое же. Разница -будет другое видео внутри , надо будет поменять форму фигуры под текстом меню, и сам текст меню будет другой.

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