Сделать нестандартное флеш меню по образцу

Веб-программированиеЗавершен3 заявки182 просмотра
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Надо сделать меню - смотри кртинку. Посмотреть образец - оригинал в работе можно на этом сайте www.johngalliano.com - мне нужно такое же. Разница -будет другое видео внутри , надо будет поменять форму фигуры под текстом меню, и сам текст меню будет другой.

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Ищу людей для постоянного сотрудничества в области флеш

13 лет назад
dkorolov
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
13 лет назад
$30
2 дня
Спасибо Петру и команде! У нас был непростой нестандартный проект но ребята с честью довели его до требуемого результата, проявили творчество и упорство в достижении цели. С удовольствием от себя заплатил бонус как моим лучшим фрилансерам - за быструю и качественную работу над сложным проектом. Еще раз мое уважение этой команде и мои рекомендации Дмитрий Королев
Идеальный заказчик! 1-конкретное, четкое, профессональное тз, 2-конструктивные, понятные требования корректов при доводке "под Клиента", 3-приятное, адекватное и позитивное общение, в котором не мешали друг другу конструктив, доброжелательность, непринужденность и доля юмора. 4-Все работы, за пределами первоначального тз адекватно оценивались 5-Произведена моментальная оплата за проделанную работу. По всем пунктам - 10 (100) баллов. Заказчик, который вызывает огромное уважение и самые лучшие рекомендации для фрилансеров. И в заключение - спасибо Дмитрию за действительно нестандартный и очень интересный проект, профессионализм в решении всех вопросов и позитив от общения в процессе работы по проекту, от которого получили и опыт и удовольствие! Петр. DH-group
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